 وكيل تعليم دميـاط يستقبل المدير الإداري لمؤسسة « توفاس» التعليمية - بوابة الشروق
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وكيل تعليم دميـاط يستقبل المدير الإداري لمؤسسة « توفاس» التعليمية

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 4:54 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 4:54 ص

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، محمد عبد الفتاح المدير الإداري لمؤسسة « توفاس» التعليمية والخبير الياباني Micky sakata ممثل المؤسسة اليابانية sprix وذلك لتشجيع الطلاب على الاشتراك في مسابقة توفاس التعليمية.

وأوضح بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن الخبراء قاموا بزيارة المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، ومدرسة رويال الخاصة، برفقة زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام، وعفاف جاد موجه عام الرياضيات، ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة.

ومن جهته، أوضح زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام، أن مسابقة « توفاس» مقدمة من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية المساعدة للمعلمين والطلاب؛ على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في مادة الرياضيات في بلدان متعددة.

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