نيوكاسل يطيح بمانشستر يونايتد خارج كأس الرابطة ويتأهل لربع النهائي

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أطاح نيوكاسل يونايتد بمانشستر يونايتد خارج كأس الرابطة ليتأهل لربع نهائي المسابقة بفوزه بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد.

واضطر إيدي هاو مدرب نيوكاسل لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة الخامسة بدخول ألميرون وخروج مات تارجيت.

مرت نصف ساعة بدون خطوة من الجانبين حتى نجح نيوكاسل من تسجيل الهدف الأول عن طريق ميجيل ألميرون بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى، ومرت ست دقائق فقط ليسجل الماكبايس الهدف الثني عن طريق لويس هال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

أجرى إريك تين هاج تغييرين مبكرين في بداية الشوط الثاني بدخول بيساكا وسفيان أمرابط بدلاً من دالوت وكاسميرو.

وفي الدقيقة 61 نجح جو ويلوك في تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الثالث بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى.

قدم مانشستر يونايتد مستوى باهت على مدار الشوطين ولم يكن مقنعاً ليودع البطولة من منافسات دور ال16 ويتأهل نيوكاسل يونايتد باستحقاق للدور المقبل.