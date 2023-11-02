«الشروق» تنشر خريطة تحركات مرشحى الرئاسة خلال شهر نوفمبر

كشفت الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة فريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، عن أبرز تحركات كل منهم خلال شهر نوفمبر.



أولا.. حملة عبدالسند يمامة



حيث تنظم حملة يمامة أربعة مؤتمرات خلال شهر نوفمبر أولها يوم 10 نوفمبر بمسقط رأسه بالجيزة، فيما تعقد حملة زهران أربعة مؤتمرات أولها يوم 10 نوفمبر بأسيوط، فيما لم تحدد حملة عمر أماكن ومواعيد المؤتمرات الشعبية بعد.



وقال ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى، عبدالسند يمامة، إن الحملة ستعقد أربعة مؤتمرات شعبية فى أربع محافظات مصرية خلال شهر نوفمبر، بعد فتح باب الدعاية الانتخابية 9 نوفمبر المقبل.



وأوضح الهضيبى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المؤتمر الشعبى الأول سيكون الجمعة 10 نوفمبر بمحافظة الجيزة بمسقط رأس يمامة، والثانى بمحافظة القاهرة، والثالث بقطاع الدلتا بمحافظة الدقهلية، والرابع بقطاع الصعيد بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم عقد هذه المؤتمرات فى أيام الجمعة خلال شهر نوفمبر.



كانت حملة يمامة تسلمت الرمز الانتخابى، وهو رمز النخلة، كما تلقت أيضا الخطاب الذى ستفتح من خلاله الحساب البنكى الخاص بها.



• ثانيا.. فريد زهران



من جهته، قال مدير حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، أشرف حلمى، إن الحملة ستعقد المؤتمر الشعبى المقبل يوم الجمعة 10 نوفمبر بمحافظة أسيوط، كما ستعقد الحملة مؤتمرين يوم 11 نوفمبر بمركزى ساحل سليم والغنايم بمحافظة أسيوط.



وأضاف حلمى فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم عقد مؤتمر يوم 22 نوفمبر المقبل بمركز إدفو بمحافظة أسوان، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لمؤتمرات أخرى سيتم عقدها بمحافظتى قنا وسوهاج، ولكن لم يتم تحديد مواعيد إقامتها بعد.



• ثالثا.. حازم عمر



بدوره، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، الدكتور زاهر الشقنقيرى، إنه حاليا يجرى التنسيق بين الهيكل المركزى للحملة ونظرائهم فى المحافظات، للوقوف على أبرز المقترحات التى سيتم تضمينها بالبرنامج الانتخابى لعمر.



وأضاف الشقنقيرى فى تصريحات لـ«الشروق»، إن التنسيق هدفه التعرف على اقتراحات نظراء الهيكل المركزى للحملة بالمحافظات للتوفيق بينهم فى برنامج انتخابى واحد، مؤكدا أن احتياجات قطاع الدلتا تختلف عن احتياجات قطاع الصعيد وكذلك قطاع القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمؤتمرات الشعبية وأماكن ومواعيد عقدها خلال الأيام المقبلة.



وكانت قد بدأت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران فى عقد المؤتمرات الشعبية لعرض بعض المحاور من البرنامج الانتخابى لزهران، حيث عقدت أول مؤتمر بمحافظة المنوفية مسقط رأس زهران، ثم الإسكندرية وأخيرا الفيوم، فيما لم تعقد حملة يمامة وعمر أى مؤتمر شعبى حتى الآن.