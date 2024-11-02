ألونسو: العودة لأنفيلد؟ ليس هناك أفضل من ذلك

يستعد الإٍسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لعودة عاطفية لملعب أنفيلد، الثلاثاء المقبل، عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ولعب ألونسو لليفربول (2004-20099 وسجل هدفا في المباراة الملحمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2005 في إسطنبول عندما تغلب الريدز على ميلان بركلات الترجيح بعدما كان متأخرا 1-3.

وكان ألونسو جزءا من الشائعات كمرشح محتمل لتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب في الصيف، قبل أن يذهب المنصب للهولندي أرني سلوت.

والآن يعود مع ليفركوزن في مباراة وصفها بانها مناسبة كبيرة.

وقال ألونسو بعد التعادل السلبي مع شتوتجارت أمس الجمعة: "مباراة في دوري أبطال أوروبا في أنفيلد، لا يمكن للأمور أن تصبح أفضل من ذلك، فريق ليفربول أحد أفضل الفرق في العالم. سيكون تحديا كبيرا".

وعن تبديل دور المجموعات بنظام الدوري في دوري الأبطال، أوضح ألونسو: "إنها فترة صعبة ولكنها رائعة. الشكل الجديد للبطولة جميل. مازال هناك 5 مباريات سنلعبها. أي شيء يمكن أن يحدث".

ويتصدر ليفربول وأستون فيلا قمة جدول الترتيب، الذي يضم 36 فريقا، بعدما حصدا العلامة الكاملة، بينما يتواجد ليفركوزن بين سبعة فرق حصدت سبع نقاط.

ولن يشعر ليفركوزن بالخوف حيث يدخل المباراة بعدما حافظ على شباكه نظيفة للمرة الأولى في البوندسليجا، خلال هذا الموسم، أمام شتوتجارت وصيف الموسم الماضي.