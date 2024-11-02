حماس تحذر من خطورة مخططات الاحتلال لتهجير أهالي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية

حذر القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، من خطورة المخططات التي تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة وعصابات المستوطنين؛ لتهجير أهالي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

وشدد مرداوي، بحسب بيان صادر عن الحركة، اليوم السبت، على «ضرورة تكاتف الفلسطينيين ومساندة أهالي تلك القرى؛ لمقاومة ومواجهة عمليات التهجير الممنهج التي تنفذها أذرع المؤسسة الصهيونية».

ونبه إلى أن «ما يجرى في مسافر يطا والأغوار وقرى نابلس وسلفيت ورام الله وغيرها من مدن الضفة الغربية، هو مخطط خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة».

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديمغرافي، واستكمال مخطط ضم الضفة الذي بدأ بتنفيذه منذ سنوات، واستولى بموجبه على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وأكد أن «المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الوحيد أمام شعب فلسطين لحماية أرضه ومقدراته، والحفاظ على قضيته حية أمام التغول الصهيوني في الضفة وحرب الإبادة المستمرة في غزة».