مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: لن أصوت لـ ترامب أو هاريس

رجح مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، أن الكثير من الجمهوريين لن يدعموا ترامب في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن البعض الآخر سيدعمه لأنهم يرون أن كاميلا هاريس تشكل «تهديدًا أكبر».

وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه لن يصوت لترامب أو هاريس، قائلًا إنه «سيكتب اسم شخص آخر في بطاقة الاقتراع».

وذكر أن «الصورة السياسية في أمريكا مشوهة للغاية، والسبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى دونالد ترامب، لأنه يمثل انحرافًا عن السياسة الأمريكية المعروفة».

وتوقع أن يعود الحزب الجمهوري بسرعة إلى مبادئ ريجان حال خسارة ترامب للانتخابات، أما في حالة فوزه فتوقع أن «يسود الكثير من الجدل والنقاشات، لاسيما في الحزب الجمهوري».

وقال إن «التوقع بما سيفعله ترامب حال انتخابه رئيسًا أمر صعب؛ لأن ترامب لا يملك فلسفة، وقراراته مرتجلة ومعاملتيه ومتقطعة ومتعجلة، كما أنه لا ينفذ السياسة بالطريقة التي يفهمها الأمريكيين أو الطريقة التقليدية».

ويتنافس المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، بالأساس في 7 ولايات حاسمة، من المرجح أن تقرر النتيجة النهائية.