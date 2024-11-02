5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

استُشهد خمسة فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شمال ووسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة «وفا»، أفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيامًا تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا في قصف الاحتلال منزلا وشهيدان في بيت لاهيا.

وأطلقت طائرة مروحية «أباتشي» النار على حيّي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، وسط تحليق للطيران الحربي في الأجواء.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الغول قرب مفرق أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأطلقت مدفعيتها قذيفتين على منطقة شارع السكة شرق حي الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.