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هاريس: أولويتي خفض تكاليف السلع الأساسية على الأمريكيين

هديل هلال
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 4:33 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 4:33 م

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إن خفض تكاليف السلع الأساسية على الأمريكيين يأتي على رأس أولوياتها.

وأضافت خلال إحاطة صحفية، اليوم السبت، أن البرنامج الاقتصادي للجمهوريين لا يحظى بأي شعبية، مشيرة إلى أن «الأمريكيين يريدون رئيسا يصون اقتصادهم بعيدًا عن التلاعب السياسي».

وتعهدت بتقديم حزمة مقترحات تتضمن إعفاءات ضريبية لمُلّاك المنازل، مؤكدة في الوقت نفسه، أن سياستها تركز على دعم الأعمال الصغيرة.

وأشارت إلى أن «التعامل مع مشكلة السكان يتطلب عملًا مع القادة المحليين، وبناء المزيد من المنازل لتقليل التضخم في الأسعار».

وأكدت أنها ستعمل مع القادة من جميع الأحزاب، وستحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، قائلة إن «القائد القوي لا يسعى لتقسيم الناس».

ومن المقرر أن تتوجه الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، المرشحان للرئاسة الأمريكية، إلى ولاية نورث كارولاينا، السبت، في محاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرق البلاد، قبل 3 أيام فقط من الانتخابات التي ستُجرى، الثلاثاء.

وستمثل الزيارة رابع يوم على التوالي تزور فيه نائبة الرئيس والرئيس السابق الولاية نفسها في اليوم ذاته، ما يبرز الأهمية الكبيرة للسبع ولايات المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

وتعتزم هاريس الظهور مع نجم موسيقى الروك، جون بون جوفي، في شارلوت أكبر مدن نورث كارولاينا التي تملك مثل ولاية جورجيا 16 صوتاً في المجمع الانتخابي حيث يلزم حصد 270 صوتاً لضمان الفوز بالرئاسة.

ودعمت نورث كارولاينا ترامب في 2020، لكنها انتخبت حاكماً ديمقراطياً في اليوم نفسه، ما يمنح أملاً لكلا الحزبين.

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