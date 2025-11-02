رئيس الحكومة اللبناني: المتحف الكبير يؤكد أن أرض مصر المباركة لازالت تنبض بالعطاء والإبداع

قال رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، إن القاهرة مهد التاريخ والحضارة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر ولبنان تشهد على صدق الأخوة وعمق الروابط العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، أن «اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين محطة جديدة في مسيرة طويلة من التعاون والتكامل؛ تتجدد فيها الإرادة مهما بعدت المسافات وتبدلت الظروف».

وأشار إلى أن «لقاء اليوم يتزامن مع حدث حضاري استثنائي، تشرف بحضوره أمس، وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير».

وذكر أن هذا الصرح لا يضيف إلى ذاكرة مصر فحسب بل إلى ذاكرة الإنسانية، قائلًا إنه «تحفة معمارية وثقافية تروي قصة الإنسان في وادي النيل منذ فجر التاريخ، وتؤكد أن تلك الأرض المباركة مازالت كما كانت تنبض بالعطاء والإبداع».

وأكمل: «ومن أم الدنيا إلى ست الدنيا، يتجدد العطاء العربي وتكتب صفحة جديدة من صفحات الأخوة والعمل المشترك».

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في دورته العاشرة، حيث ناقشا عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الجانبان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون في عدد من المجالات، وذلك في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.