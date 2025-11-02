صحة غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار إلى 236 شهيدا و600 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 شهداء (منهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء انتشال، و1 شهيد متأثر بجراحه)، إضافة إلى 6 إصابات مختلفة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م، إلى 68 ألفًا و865 شهيدًا، و170 ألفًا و670 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغت 236 شهيدًا، و600 إصابة، فضلًا عن انتشال 502 جثمان شهيد.