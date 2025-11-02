قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن أصوات الانفجارات لم تهدأ في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تواصلت عمليات القصف والتدمير، خصوصًا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، التي تشهد وجودًا مكثفًا للآليات العسكرية الإسرائيلية.

ونوه خلال تغطية حية من قطاع غزة، صباح الأحد، أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات نسف مستمرة للمباني والبنى التحتية في محاولة لمسح تلك المناطق بشكل كامل.

وأشار إلى أن القصف المدفعي طال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، إضافة إلى مخيم البريج شمالًا، إلى جانب استمرار إطلاق النيران الكثيف باتجاه حي التفاح وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكر أن شهود عيان أكدوا أن توغلات محدودة للآليات الإسرائيلية سُجلت فجر اليوم، في دير البلح وسط إطلاق نار مكثف.

وبالنسبة للشق الإنساني، أوضح المراسل أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا، إذ أعلن الإعلام الحكومي أن نسبة دخول شاحنات المساعدات لم تتجاوز 10% من إجمالي الكمية المتفق عليها، أي نحو 145 شاحنة فقط من أصل 600 يوميًا، كما لم تتجاوز نسبة دخول الوقود وغاز الطهي 24% مما تم الاتفاق عليه ضمن بنود وقف إطلاق النار، وسط دعوات متكررة من الجهات المحلية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتوسيع الممرات الإنسانية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة يوم 10 أكتوبر الماضي.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع.

وذكر أن قوات الاحتلال نفذت 4 عمليات نسف لمباني سكنية شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار المكثف شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية.

وأوضح أن مدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط غارات جوية.