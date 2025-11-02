‏تنفيذا للشق الإعلامي للبرنامج التنفيذي للمنتدى العربي - الصيني، تنعقد الدورة السابعة لملتقى التعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بمدينة تشونجتشينج بتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية والهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعات الدول العربية.

ويأتي ذلك بمشاركة وزراء إعلام ورؤساء مؤسسات إعلامية ومسئولي الإعلام بالدول العربية والصين.

وفي هذا الصدد، صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، الذي يرأس وفد الامانة العامة للجامعة العربية، بأن انعقاد هذا الملتقى علامة على الارادة القوية للدفع بالتعاون في مجال الاعلام السمعي - البصري، واستشراف آفاق جديدة لتكريس الدور الحيوي والمؤثر للإعلام في نقل صور واقعية وموضوعية وشاملة عن القضايا المشتركة، ونشر ثقافة السلام، وترسيخ آليات التواصل الإنساني والحضاري والثقافي بين العالم العربي والصين.

وأوضح السفير أن هذه الدورة التي ستنظم تحت شعار: " تبادل الحضارات العربية والصينية والابتكار السمعي البصري: المكسب المشترك " ستتميز بإسهامات عدد من الإعلاميين والخبراء في جلستين للحوار تتناول الأولى، التعاون العربي - الصيني في محتوى الوسائط السمعية البصرية في عصر الاعلام الرقمي، والثانية عن تمكين التكنولوجيا للتنمية عالية الجودة لصناعة الوسائط السمعية -البصرية، فضلا عن فعاليات موازية وزيارات ميدانية للوفود العربية للاطلاع عن قرب على فرص التبادل البرامجي و التدريب بشبكات الإعلام الصيني في مختلف التخصصات بما فيها استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى وتطوير العمل الإنتاجي.

وأكد السفير خطابي أن خلاصات الدورة السابعة ستشكل لبنة جديدة في مسار هذا الملتقى الهادف إلى بناء مشهد إعلامي يعكس عمق التفاعل الحضاري والثقافي العربي - الصيني والتوجه نحو تبادل أوثق للخبرات التكنولوجية والرقمية معربا عن ارتياحه لانتظام دورات الملتقى وحصيلة أعماله الايجابية منذ انطلاقه سنة 2011 في إطار سلسلة من الاتفاقيات والشراكات المهنية بين الهيئات والاتحادات الإعلامية والأجهزة الاعلامية الصينية المماثلة، بما في ذلك التعاون المتعدد الأشكال مع اتحاد إذاعات الدول العربية الذي يضم المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية العمومية العربية ومجموعة من القنوات الخاصة.

هذا ويتكون وفد الأمانة العامة -بجانب رئيس قطاع الإعلام والاتصال - من السفير أحمد مصطفى فهمي رئيس بعثة جامعة الدول العربية ببكين و بشير هرجاني وزير مفوض بإدارة الإعلام.