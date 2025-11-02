هيئة البث: إسرائيل توافق على دخول حماس مع الصليب الأحمر إلى منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثث رهائن

قالت هيئة البث العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول حماس مع الصليب الأحمر إلى منطقة «الخط الأصفر» للبحث عن جثث رهائن.

وأفاد مراسل قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، بأن فريقًا من الصليب الأحمر يتوجه إلى شرق خان يونس للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

من جانبها، أشارت شاشة تلفزيون «العربي»، إلى أن الصليب الأحمر وعناصر من القسام دخلوا إلى حي الشجاعية شرق غزة، برفقة آليات هندسية، للبحث عن جثث إسرائيليين.

وأوضحت أنه «سيجري البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في 3 نقاط مختلفة داخل حي الشجاعية بشكل متزامن».

وأمس السبت، عرضت كتائب القسام، انتشال كل جثامين الأسرى الإسرائيليين من داخل الخط الأصفر، مرة واحدة، إذا توافرت لها المعدات والطواقم اللازمة، بعد أزمة جديدة مع إسرائيل بعدما تبين أن 3 بقايا رفات سلمتها الحركة لا تعود لإسرائيليين.

وقالت «القسام» في بيان، إن طواقمها جاهزة «للعمل على استخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن، في إطار إنهاء هذا الملف».

وطالبت الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة، للعمل على انتشال كل الجثث في وقت متزامن.

وأكدت «القسام» أنها سلمت جثامين من دون أن تكون متيقنة بأنها تعود لإسرائيل.

وجاء بيان «القسام» بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن 3 جثث تسلّمها من غزة عبر «الصليب الأحمر» في الليلة السابقة ليست لإسرائيليين.

وأفاد الجيش بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الرهائن الـ11 القتلى، المنتظر تسليم رفاتهم لإسرائيل بناء على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه.