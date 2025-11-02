رئيس الوزراء: توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاق بين مصر ولبنان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاق بين مصر ولبنان، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتوجه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، مساء الأحد، بالشكر إلى الزملاء من الطرفين على الجهد المبذول على مدار العامين الماضيين، وعلى رأسهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشدد على أهمية المتابعة الفورية للمذكرات ووضعها موضع التنفيذ، خاصة الجانب الاقتصادي، قائلًا إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين معقول».

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان سجل خلال عام 2024 نحو مليار دولار، مضيفًا: «لدينا قناعة أننا نستطيع بسهولة مضاعفة تلك الأرقام، في ضوء قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودور القطاع الخاص في دفع التعاون المتبادل».

وأكد حرص مصر على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في لبنان هذا الشهر، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل الدعم إلى الأشقاء في لبنان خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في دورته العاشرة، حيث ناقشا عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الجانبان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون في عدد من المجالات، وذلك في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.