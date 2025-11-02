فان دايك: الضجة حول ليفربول مبالغ فيها وبعض التحليلات لا تُصدق

انتقد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، موجة الانتقادات التي طالت فريقه بسبب تراجع نتائجه في الأسابيع الماضية، مؤكداً أن ما أثير من تحليلات كان مبالغاً فيه ووصل إلى حد «السخافة».

وعانى ليفربول من سلسلة نتائج سلبية، بعد تلقيه ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع البطولات، من بينها أربع خسائر متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود لتحقيق فوز مهم على أستون فيلا بهدفين دون رد السبت الماضي.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها بي بي سي إن الفريق واجه «ضجة غير منطقية» في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين تأثروا بما يُقال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «كنا بحاجة إلى التكاتف داخل غرفة الملابس، وأن نظهر شخصية ليفربول الحقيقية».

وأوضح المدافع الهولندي في حديثه لشبكة TNT Sports: «نحن لا نرغب في الخسارة أو خذلان جماهيرنا، لكن المنافسة في الدوري الإنجليزي ليست سهلة أبداً، ويجب أن نتحلى بالهدوء والعزيمة حتى نعود إلى مستوانا المعروف».

واختتم قائلاً: «في هذا الزمن، الكل يملك منصة لقول رأيه، لذلك علينا أن نتجاهل الضوضاء الخارجية ونركز فقط على العمل الجاد واستعادة الثقة تدريجياً».