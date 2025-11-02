قال الدكتور أيمن وزيري، رئيس اتحاد الأثريين المصريين، إن افتتاح المتحف المصري الكبير «ملحمة حضارية غير مسبوقة»، تمت «بأيادي وسواعد مصرية»، وترسل للعالم رسالة سلام وهوية ثقافية من أرض مصر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن المتحف الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، ويعرض لأول مرة في التاريخ كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة، والتي يبلغ عددها 5.394 قطعة، مجتمعة في مكان واحد.

وأشار إلى أن هذا الحدث أعاد إحياء ظاهرة «توت- مانيا» والهوس العالمي بالملك الذهبي، قائلا: «لأول مرة يجتمع هذا الكم من القطع في قاعة واحدة، وتُعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، ظهرت ظاهرة توت- مانيا، منذ الأمس، وتعني الهوس بتوت عنخ آمون، وهي ظاهرة انتشرت على مستوى العالم منذ الأمس، تجعل، مثل ظاهرة إيجيبتومانيا، التي تعني الهوس بعلم المصريات».

ورد على النظريات التي تدعي وجود تدخلات خارجية في بناء الحضارة المصرية، مؤكدا أن هذه الإنجازات «عقيدة مصرية راسخة» وإبداع إنساني خالص.

وقال إن بناء المتحف المصري الكبير استغرق حوالي 23 عامًا، منوها أنها نفس المدة التي استغرقها بناء هرم خوفو الأكبر تماما، مشددا أن بناء المتحف الكبير يؤكد أن المصري في العصر الحديث «خير خلف لخير سلف».

وأشاد بحفل الافتتاح «المبهر»، قائلا: «أتوقع أن يشهد العالم اليوم تريند الهوس بالمتحف المصري الكبير، مثلما ظهر الهوس بالأمس بتوت عنخ آمون».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.