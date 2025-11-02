مدرب المصري: أغلقنا مفاتيح لعب الأهلي

أكد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن الفريق تمكن من إغلاق مفاتيح لعب الأهلي، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والمصري، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيل الكوكي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عبر قناة «أون سبورت»: «سيطرنا على أول 10 دقائق في المباراة ولكن الأهلي تمكن من السيطرة على باقي الشوط الأول».

وأضاف: «في الشوط الثاني أجرينا عدة تغييرات ولم نر الكثير من الفرص وكنا نواجه فريقًا كبيرًا ولكننا أغلقنا على مفاتيح لعبه، وفي قناعاتي إن لم تحقق الفوز فيجب ألا تخسر».

بهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده للنقطة 23، في المركز الثاني خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 26 نقطة، فيما رفع المصري رصيده للنقطة 20 في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف بيراميدز الرابع.