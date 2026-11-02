بنك جولدمان ساكس يرفع توقعات أسعار النفط إلى 140 دولارا للبرميل

رفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب توقعاته لأسعار النفط العالمية خلال العام المقبل بسبب ارتفاع مخاطر الإمدادات، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 140 دولارا للبرميل إذا انخفض إنتاج دول الخليج عن مستويات 2025 بمقدار 5ر3 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محللي جولدمان ساكيس وبينهم دان سترويفين ويوليا تشستيكوفا جريبسي، رفعوا توقعاتهم لسعر خام برنت القياسي للنفط العالمي للشهر المقبل إلى 105 دولارات للبرميل، في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 90 دولارا للبرميل، وسيكون متوسط السعر خلال العام المقبل 88 دولارا للبرميل بزيادة نسبته 10% عن التقديرات السابقة.

كما رفع محللو جولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى 94 دولارا للبرميل خلال الشهر المقبل في حين كانت التقديرات السابقة 81 دولارا للبرميل.

وقال المحللون إنهم يتوقعون متوسط سعر خام برنت خلال العام المقبل في حدود 130 دولارا للبرميل، في حين يمكن أن يصل إلى 140 دولارا اذا انخفض إنتاج دول الخليج بنحو 5ر3 مليون برميل يوميا في المتوسط عن مستويات إنتاج 2025.

وخلال تعاملات اليوم تراجع سعر خام برنت بأكثر من 1% إلى 84ر111 دولارا للبرميل بعد عقد المسؤولين القطريين والإيرانيين محادثات جديدة لليوم الثالث بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.