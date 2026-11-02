جامعة طنطا الأهلية تعلن القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب رئيس الجامعة

أعلن مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للمقبول ترشحهم لشغل منصب رئيس الجامعة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة على القائمة المبدئية خلال المدة القانونية المقررة لذلك، واستكمال الإجراءات وفقًا للقرار الوزاري رقم 2217 لسنة 2026، والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

وضمت القائمة النهائية، مرتبةً حسب أسبقية التقدم:

1. مجدي عبد الرؤوف الجوهري سبع.

2. مصطفى سليمان عبد الفتاح القاضي.

3. لطفي إبراهيم سيد أبو سالم.

4. هشام أحمد توفيق جبر.

5. محمد طلعت فهيم سيد أحمد.

6. أمجد عبد الرؤوف فرحات متولي.

7. حمدي أحمد عبد العزيز أحمد.

8. محمد لبيب راغب سالم.

9. رمضان السيد أحمد معن.

10. ولاء أحمد السيد محمد نور.

11. نهلة السيد الشاذلي عمران.

12. حسين محمد فتحي عثمان.

13. شهيرة سيد حسن شرف الدين.

14. ممدوح ناصف أبو الفتوح المصري.

ومن المقرر استكمال الإجراءات المنظمة لاختيار رئيس الجامعة وفقًا للقواعد والضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.