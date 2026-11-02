ترامب يتعهد بحماية ماسك ومسئولين آخرين: سأصدر عفوا عن أعضاء بإدارتي إذا لزم الأمر

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الذي كان يرأس سابقًا وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وأعضاء آخرين في إدارته، من خلال إمكانية منحهم عفوًا رئاسيًا استباقيًا.

وقال ترامب لميراندا ديفاين، خلال برنامج «Pod Force One» الذي تبثه صحيفة «نيويورك بوست»: «إنها مجرد أقاويل، ولكن إذا كانت أقاويل، فسوف نحميهم».

وجاء رد الرئيس الأمريكي على سؤال بشأن احتمال استهداف الديمقراطيين لإيلون ماسك أو إدوارد كوريستين، الموظف السابق في وزارة الكفاءة الحكومية، المعروف بلقب «Big Balls»، قائلًا: «إذا أقدموا على ذلك، فسيتعين علينا ببساطة حماية هؤلاء الأشخاص»، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتحدث ترامب عن إصدار الرئيس السابق جو بايدن عفوًا عن عدة أشخاص قبل مغادرته منصبه. وردًا على سؤال عما إذا كان سيصدر عفوًا لأشخاص داخل إدارته، قال: «سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، بالتأكيد».

وسألته ديفاين: «لصالح كل من عمل معك؟»، فرد ترامب: «لن أفكر في الأمر حتى، سأقوم بذلك. لقد فعلت ذلك في قضية 6 يناير»، في إشارة إلى قرارات العفو الجماعية وتخفيف الأحكام التي أصدرها بحق المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

وفي مقابلة منفصلة مع مجلة «تايم» الشهر الماضي، أشار ترامب إلى أنه سيدرس إصدار عفو عن أعضاء في إدارته قرب نهاية ولايته، قائلًا: «نعم، بالتأكيد سأفعل ذلك».