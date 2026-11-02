شنّ حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة زينب السيد، عدة حملات ميدانية مكثفة شملت التفتيش على المحال والمنشآت التجارية ومراقبة صلاحية الأغذية والسلع، وإزالة الإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة النظافة والحدائق، والتصدي لمخالفات البناء، بجانب عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وأسفرت حملة مكبرة ومفاجئة قادتها رئيسة الحي، واستهدفت عددًا من المنشآت والمحال التجارية والسوبر ماركت بشارعي الإسناوي وشداد، بمشاركة الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المعنية، عن تحرير 32 محضرًا لمخالفات متنوعة، بواقع 4 محاضر أمن صناعي، و5 محاضر شئون بيئة، و3 محاضر تراخيص محال، و4 محاضر رصد بيئي بالحي، و7 محاضر تموين، و5 محاضر مراقبة أغذية، و4 محاضر رصد بيئي بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 إنذارات، بواقع 4 إنذارات من مكتب العمل، و4 من هيئة سلامة الغذاء، وإنذار من الرصد البيئي بالمحافظة، فضلًا عن تحصيل غرامات فورية بقيمة 112 ألف جنيه، والتحفظ على 25 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الأكشاك والتعريشات والفروشات التي تعوق حركة المواطنين وتشغل الأرصفة والطرق العامة، بما أسهم في توسعة الشوارع وتحقيق الانضباط.

وشملت الحملة المرور والتفتيش على 4 صيدليات، ولم تُرصد بها مخالفات، مع التنبيه على المنشآت المخالفة بضرورة التقدم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقًا لبيان للحي، اليوم الاثنين.

وفي ملف النظافة، تابعت رئيسة الحي، بحضور سكرتير عام الحي، أعمال رفع 105 أطنان من الرديم والأنقاض بشارع المازني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وذلك لفتح الشارع أمام الأهالي والمارة، وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

كما تابعت أعمال إدارة الحدائق بالحي في تقليم الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حيث جرى رفع كفاءة حديقة أمين يحيى أمام مركز المواساة الطبي بشارع المكس في منطقة القباري، من خلال زراعة 4 أشجار، وتقليم الأشجار الموجودة، وتنفيذ أعمال النظافة والري ورفع المخلفات، فضلًا عن تقليم 6 أشجار أمام مستشفى الصدر بمنطقة كوم الشقافة.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء والإشغالات، قادت المهندسة زينب السيد حملة فورية بشارع قرة العين، أسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال مخالفة في المهد، تمثلت في بناء سلالم على الرصيف وإنشاء واجهة دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إزالة كشكين مخالفين يشغلان الرصيف والطريق العام.

وعلى صعيد التواصل مع المواطنين، عقدت رئيسة الحي لقاءً جماهيريًا بديوان عام الحي، بحضور الإدارات المعنية، استمعت خلاله إلى عدد من الشكاوى والطلبات، ووجهت المسؤولين المختصين بسرعة بحثها والرد عليها، والعمل على حلها وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكدت رئيسة حي غرب استمرار الحملات الميدانية لمواجهة المخالفات والتعديات، والارتقاء بمستوى النظافة وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية.