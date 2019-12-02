ترامب يرفض المشاركة في جلسة التحقيق بالتقصير

أبلغ محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللجنة القضائية بمجلس النواب يوم الأحد أن البيت الأبيض لن يشارك في جلسة الاستماع الأولى للجنة يوم الأربعاء المقبل.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن بات سيبولوني، محامي الرئيس، رفض دعوة للمشاركة وانتقد اللجنة لمطالبتها بالرد قبل تحديد أسماء أي شهود أو تحديد جدول لجلسات الاستماع الأخرى. وقال إن العملية برمتها كانت غير عادلة للرئيس، مع الإبقاء على إمكانية حضور ترامب في الجلسات المقبلة.

وكتب سيبولوني إلى رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لا يمكننا أن نتوقع بعدل أن نشارك في جلسة استماع بينما لم يتم الكشف عن أسماء الشهود، كما لا يزال من غير الواضح أن اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال جلسات استماع إضافية".

وكان رئيس اللجنة القضائية منح البيت الأبيض حتى السادسة من مساءً الأحد (2300 بتوقيت جرينتش) ليقول ما إذا كان ترامب أو محاميه سيشارك في جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، والتي سوف تبحث الأساس القانوني للتحقيق مع الرئيس.

وبدأ التحقيق بالتقصير في سبتمبر، حيث زعم الديمقراطيون أن الرئيس أساء استخدام سلطة مكتبه بدفع أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن.

وتتوقف تلك القصة الطويلة أيضًا على ما إذا كان ترامب قد حجب مساعدات عسكرية لأوكرانيا في إطار حملة الضغط.

وبدأت جلسات الاستماع العلنية في مجلس النواب في نوفمبر الماضي.

ويصر ترامب على أنه لم يرتكب أي خطأ.