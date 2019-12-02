بيعت نسخة نادرة من أول كتاب هزلي من شركة Marvel بمبلغ قياسي وصل إلى 1.26 مليون دولار (981000 جنيه استرليني) في مزاد علني.

وفقًا لدار مزادات "Heritage Auctions"، ومقرها في دالاس عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، تم شراء العدد الأول من مارفل كوميكس الصادر في عام 1939 من قبل المشتري الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ويتميز العدد الأول بشخصيات اشتهرت فيما بعد مثل: الشعلة الإنسانية، كا زار، آنجل، ومارينر، وقد وصفها إد جاستر، نائب الرئيس الأول لدار مزادات، بأنها "نسخة تاريخية من كتاب رسوم تاريخي".

وأشارت دار المزادات إلى ان كتاب الرسوم الهزلي تم شراؤه أولاً من كشك بيع الصحف من قبل شركة Uniontown بولاية بنسلفانيا، وهى شركة بريدية قامت بممارسة شراء العدد الأول من الكتب والمجلات المصورة.

وكان صاحب الرقم القياسي السابق لكتاب لمارفل كوميكس هو إصدار عام 1962 حيث ظهر لأول مرة الرجل العنكبوت، الذي بيع بمبلغ 1.1 مليون دولار في عام 2011.

وفي عام 2014 ، تم شراء كوميدي سوبرمان (نشرته شركة دي سي كوميكس) بمبلغ 3.2 مليون دولار على موقع eBay (متجر إلكتروني).