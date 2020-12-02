حذرت وزارة الاستخبارات الإيرانية الحكومة قبل أشهر وأيام قبل اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة الجمعة الماضية، عبر تقديم المعلومات الضرورية عن طريق "التحذير من عملية إرهابية" وتزويدها بالتفاصيل، وفقا للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لبيانات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثلاثاء.

وأضاف ربيعي قائلا: "المؤكد، أنه إلى جانب المسؤولين الكبار، قامت وزارة الاستخبارات بما عليها عبر التنبؤ بحدوث عملية الاغتيال وإبلاغ وتحذير(الحكومة) قبل الحادثة، ولكن، من الممكن أن بعض القضايا وبروتوكولات الحماية لم تتبع بالدقة المطلوبة"، حسب قوله.

وكان قد اغتيل العالم الإيراني، الجمعة، بضاحية شرقي طهران عبر رشاش يتم التحكم فيه عن بعد كان قد وُضع في يارة أخرى، وفق وكالة فارسشبه الرسمية الإيرانية.

وكانت قد اتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بالوقوف خلف العملية، لكنها لم تظهر أدلة على ادعاءاتها.