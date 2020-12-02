 الاستخبارات حذرت الحكومة قبل أشهر.. تطور جديد بمقتل محسن فخري زادة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 6:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

الاستخبارات حذرت الحكومة قبل أشهر.. تطور جديد بمقتل محسن فخري زادة

cnn
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 5:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 5:41 ص

حذرت وزارة الاستخبارات الإيرانية الحكومة قبل أشهر وأيام قبل اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة الجمعة الماضية، عبر تقديم المعلومات الضرورية عن طريق "التحذير من عملية إرهابية" وتزويدها بالتفاصيل، وفقا للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لبيانات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثلاثاء.

وأضاف ربيعي قائلا: "المؤكد، أنه إلى جانب المسؤولين الكبار، قامت وزارة الاستخبارات بما عليها عبر التنبؤ بحدوث عملية الاغتيال وإبلاغ وتحذير(الحكومة) قبل الحادثة، ولكن، من الممكن أن بعض القضايا وبروتوكولات الحماية لم تتبع بالدقة المطلوبة"، حسب قوله.

وكان قد اغتيل العالم الإيراني، الجمعة، بضاحية شرقي طهران عبر رشاش يتم التحكم فيه عن بعد كان قد وُضع في يارة أخرى، وفق وكالة فارسشبه الرسمية الإيرانية.

وكانت قد اتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بالوقوف خلف العملية، لكنها لم تظهر أدلة على ادعاءاتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك