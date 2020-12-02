أشتية يدعو لمقاطعة دولية شاملة للاستيطان الإسرائيلي في فلسطين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جدية لمقاطعة شاملة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وحث أشتية لدى مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين عبر الإنترنت، الدول المانحة لفلسطين على "اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات.

وقال إن الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستوطنين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميا، بحسب بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية.

وأوضح أن التنمية الاقتصادية ليست منفصلة عن المشروع السياسي والوطني، بل هي رافعة له نحو إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحرك العالم لإنهاء هذا الاحتلال لأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن.

وتابع أن تسلم السلطة الفلسطينية أموال عائدات الضرائب من إسرائيل بقيمة أكثر من مليار دولار، ستمكن حكومته من استكمال خططها التنموية والتركيز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع.

وأشار إلى أن خطط الحكومة التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لمرض فيروس كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال.

من جانبه، قال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، خلال الاجتماع، إن أزمة جائحة كورونا والأزمة السياسية مع إسرائيل التي أدت لانقطاع أموال عائدات الضراب تركت آثارا سلبية على الوضع المالي للحكومة.

وناقش الاجتماع تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، قدمها كل من: المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي كانثان شانكر، ورئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك.