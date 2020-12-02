بدء محاكمة مذيع صيني شهير لاتهامه بالتحرش في قضية «تاريخية»

بدأت محكمة صينية النظر في قضية تحرش جنسي يتم متابعتها عن كثب في بكين ، فيما يقول نشطاء إنها لحظة تاريخية لحركة "أنا أيضًا" المزدهرة في الصين.

ويتُهم مقدم برامج تلفزيونية شهير بالتحرش والتقبيل القسري لمتدربة شابة أثناء عملها في محطة CCTV الحكومية.

وقالت الفتاة ، تشو شياو شوان ، إنها تقدمت بطلب للشرطة للتحقيق في الأمر إلا أنه لكن طُلب منها أن تتخلى عن شكواها لأن المضيف ، تشو جون، كان شخصية تلفزيونية بارزة وأن "تأثيره الإيجابي" على المجتمع يجب أن يجعلها تفكر مرتين.

وسعت الصين التعريف القانوني للتحرش الجنسي في مايو، لكن لا يزال هناك القليل من الدعم الرسمي لمن يتقدمون بشكاوى.