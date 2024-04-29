قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن كلفة الدمار في قطاع غزة وصلت إلى 18.7 مليار دولار، ما يمثّل 93% من الناتج الإجمالي للقطاع.

وأضاف في كلمة خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر فظيع ورهيب للغاية.

وأوضح أن غزة تشهد تدميرًا كاملًا للبنية التحتية الصحية والتربوية على مستوى الجامعات والمدارس، مشيرا إلى أن هناك حوامل غزة تلدن وسط الركام.

ولفت إلى تقديرات دولية تشير إلى 1.1 مليون طفل يحتاجون علاجا نفسيا نتيجة الدمار في غزة والصدمات التي تعرضوا لها.