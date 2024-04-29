 رئيس الوزراء الأردني: كلفة الدمار في غزة وصلت إلى 18.7 مليار دولار - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 11:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الأردني: كلفة الدمار في غزة وصلت إلى 18.7 مليار دولار

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:22 ص

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن كلفة الدمار في قطاع غزة وصلت إلى 18.7 مليار دولار، ما يمثّل 93% من الناتج الإجمالي للقطاع.

وأضاف في كلمة خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر فظيع ورهيب للغاية.

وأوضح أن غزة تشهد تدميرًا كاملًا للبنية التحتية الصحية والتربوية على مستوى الجامعات والمدارس، مشيرا إلى أن هناك حوامل غزة تلدن وسط الركام.

ولفت إلى تقديرات دولية تشير إلى 1.1 مليون طفل يحتاجون علاجا نفسيا نتيجة الدمار في غزة والصدمات التي تعرضوا لها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك