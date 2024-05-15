مصدر سوداني يرجح وصول كباشي إلى جوبا غدا لبدء المفاوضات مع الحركة الشعبية

قال مصدر سوداني رفيع المستوى إن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، ستنطلق بعد وصول الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح وصول الفريق أول كباشي إلى جوبا غداً الخميس.

وأضاف المصدر أن اللجان الفنية قد بدأت عملها خلال الأيام الماضية وقد طرحت الحكومة مسودة مقترحاتها على اللجنة الفنية من الحركة الشعبية، ولازالت المشاورات جارية بين الطرفين بصورة غير مباشرة.

وكان القائم بأعمال السفارة السودانية بجمهورية جنوب السودان السفير جمال مالك قد أكد في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق" أمس، أن المباحثات المقررة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية تأتي تنفيذا لاتفاق جري في الرابع من مايو الجاري بين الفريق أول كباشي، وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية، على تذليل كل الصعاب التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في عدد من المدن بجنوب كردفان وغيرها من المناطق بسبب الأوضاع الأمنية هناك.



