 وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 12:06 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 12:06 م

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) جاء ذلك في لقاء جمعهما، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح،بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

ووصل الوزير بلينكن إلى السعودية، في وقت سابق، ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل

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