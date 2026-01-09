تقام اليوم الجمعة 9 يناير 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة الكاميرون والمغرب ومباراة السنغال مع مالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، ومباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X ريال سوسيداد – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج X ضمك – 3.10 مساء – قناة Thmanyah

التعاون X الشباب – 5.05 مساء – قناة Thmanyah

الخلود X الاتحاد – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

ريكسهام X نوتينجهام فوريست – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1