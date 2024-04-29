 بلينكن: يجب العمل على الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: يجب العمل على الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 12:06 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، إنه يجب العمل على الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أنه يجب العمل على معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف أن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي (اليمنية) في البحر الأحمر تقوض الاستقرار، كما تؤثر على حياة السكان في المنطقة وتحديدا الشعب اليمني.

وأشار إلى تسجيل ارتفاعات في أسعار السلع في ظل الصعوبات التي تحول دون إدخالها (جراء الهجمات الحوثية).

ولفت إلى أن جماعة الحوثي اعتدت على سفن محملة بالغذاء، وهو ما يؤثر على الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة توقف هذه الهجمات.

وأكّد أن بلاده ملتزمة بفعل كل ما يلزم من أجل ضمان وقف هذه الهجمات.

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