مسئول إسرائيلي يدعو بايدن لمنع مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت وهاليفي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن مسئولاً إسرائيلياً دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسئولين إسرائيليين؛ بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بحق الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن مسئول إسرائيلي - لم تسمه - قوله إنه "لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحرك ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار ضباط الجيش دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتساءل المسئول الإسرائيلي: "أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل إلقاء إسرائيل تحت الحافلة؟"، في إشارة إلى احتمال إصدار مذكرات الاعتقال، داعياً إياه إلى التحرك.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، "يشعر مكتب رئيس الوزراء بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي".

من جهته، أفاد موقع "والا" الإخباري العبري، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين الـ124 دولة الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشارك في جهود لعرقلة إصدار مذكرات الاعتقال.

ويوم الأحد، أجرى بايدن ونتنياهو مباحثات هاتفية تناولت ملفات منها العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، والمفاوضات مع "حماس" بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كما طالبت الخارجية الإسرائيلية بعثاتها الدبلوماسية في أرجاء العالم بالاستنفار، تحسبا لتداعيات محتملة حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.