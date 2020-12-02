الداخلية تضبط 5712 سائقا بدون كمامة و586 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 586 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق.

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية ضد 5712 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العام، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.