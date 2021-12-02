منسق البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة تحدي «أوميكرون»

أكد جيف زينتس منسق البيت الأبيض للشؤون مكافحة جائحة "كورونا"، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة التحدي الخاص بمتحور "أوميكرون" الفيروسي بعد اكتشاف أولى حالات الإصابة به بداخل البلاد.

وأضاف زينتس، في تصريحات ذكرها بيان للبيت الأبيض، أن مواجهة هذا التحدي، وحسبما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستكون من خلال العلم وبسرعة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الرئاسي ما زال على يقين أن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس "كورونا" ستقدم بعض مستويات الحماية ضد الإصابات الشديدة بمتحور كورونا، كما أن الأفراد الذين تلقوا الجرعات المعززة ستكون مناعتهم أقوى.

وشدد زينتس على دعوة جميع الكبار من الأمريكيين لتلقي الجرعات المعززة أما من لم يتلق اللقاح فعليه التطعيم بحيث يكون الجميع محصنين.

ونوه إلى أن الرئيس بايدن سيقدم المزيد بشأن استراتيجيته لمكافحة "كورونا"، يوم الخميس، لكن من الآن يجب البقاء على حذر وليس في حالة ذعر واتخاذ الاحتياطات اللازمة من تلقي اللقاح والجرعات المعززة والتدابير الصحية العامة مثل ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي.