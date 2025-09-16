مصر تتصدر الدول العربية فى عدد مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون خلال 2024

واصلت مصر تصدرها لدول المنطقة العربية من حيث عدد المشروعات المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج الهيدروجين ونقله واستخدامه، حيث بلغ عدد تلك المشروعات 37 مشروعاً حتى نهاية ديسمبر 2024، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2025.

وأوضح الجهاز، أن غالبية هذه المشروعات جاءت لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بنسبة مساهمة بلغت 29% من إجمالي عدد المشروعات في المنطقة العربية والتي بلغت 127 مشروعاً، وهي إحدى الدول التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين .

وأضاف الإحصاء، أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطــاقة المتجـددة (طاقة الرياح/ الطـاقة الشمسية) ارتفعت مـن 10.6 ألف جيجاوات/سـاعة، خلال عام 2022/2023 إلــى 11.6 ألف جيجــاوات/سـاعة، خلال عـــام 2023/2024

وأشار الى أن مصر تقدمت في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025 حيث حققت المركز رقم 20 من بين 67 دولة تضمنهم المؤشر، مقابل المركز رقم 22 في العام السابق 2024، وتقدمت بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز 38 والجزائر التي حققت المركز (51)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 65 .

ويوافق اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون يوم 16 سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف إلي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون، ويأتي الاحتفال هذا العام 2025 تحت شعار " من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي" .