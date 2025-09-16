أدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدرعات مفخخة إلى مدينة غزة بهدف تدمير المباني لدفع نحو مليون فلسطيني إلى النزوح قسرا تمهيدا لاحتلال المدينة.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): "أُدخلت خلال الليل واليوم (الثلاثاء) ناقلات جند مدرعة مفخخة إلى غزة بهدف تدمير المباني والبنية التحتية، تمهيدًا لدخول مزيد من القوات إلى أطراف مدينة غزة".

وأوضحت الهيئة أن تلك الناقلات "مدرعة قديمة من طراز M113 ومُعطّلة، حيث جرى ملؤها بأطنان متفجرات، ويمكن إدخالها عميقًا في المنطقة باستخدام نظام تحكم عن بُعد".

وتابعت: "سُمع دوي انفجارات قوية بوضوح خلال ساعات الليل والصباح في العديد من البلدات في الجنوب والوسط"، في إشارة الى أصوات الانفجارات القوية التي سمعت وسط وجنوب إسرائيل، جراء تفجير ناقلات الجند المفخخة.

وفي إشارة إلى تصعيد عسكري مكثف، قالت الهيئة إن "تنفيذ عملية احتلال مدينة غزة سيتم على مراحل، وسيشمل استخدام نيران كثيفة لمرافقة القوات الإسرائيلية".

​​​​​​​

وتسعى إسرائيل إلى بث الذعر بنفوس الفلسطينيين من خلال الحرب النفسية، لخفض أعدادهم بمدينة غزة عبر دفعهم للنزوح قبل بدء أي توغل بري مرتقب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي عنيف على مدينة غزة، حيث عاش الفلسطينيون ليلة دامية قُتل خلالها 35 شخصًا، فيما أصيب وفُقد آخرون، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، وتفجير روبوتات مفخخة لنسف منازل ومبانٍ سكنية شمال غربي المدينة.

وتباهى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح الثلاثاء، باشتداد عمليات الإبادة الجماعية في مدينة غزة، قائلا في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.