جمعية تونسية تطلق حملة تبرعات لكفالة 120 ألف طفل فلسطيني

أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "اس او اس" أنها أطلقت حملة تبرعات لصالح قرى أطفال فلسطين على مدى 3 أشهر متتالية حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وتهدف الحملة إلى جمع تبرعات مالية بقيمة 50 مليون دينار تونسي "15 مليون يورو"، وفق ما جاء في بيان للجمعية.

وقالت الجمعية، إنه جرى تحديد المبلغ بناء على الاحتياجات التي ضبطتها الجمعية الفلسطينية لقرى الأطفال في مراسلة رسمية من أجل كفالة 120 ألف طفل فلسطيني فاقد للسند.

وأوضحت أن هذا الدعم يأتي ضمن حملة وطنية ودولية تحت شعار "أنقذوا أطفال فلسطين" و"مساهمة منها في نصرة أطفال فلسطين وحماية أطفال غزة من ويلات الحرب والتجويع والإبادة".

وأودت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، بحياة أكثر من 18 ألفا و500 طفل من بين ما يفوق 64 ألف شهيد في القطاع الذي يرزح تحت دمار هائل، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحكومي.

وتسببت المجاعة تحت وطأة الحصار الإسرائيلي لغزة، في مستويات عالية من سوء التغذية وفي وفاة 146 طفلا من بين 428 فلسطينيا، وفق آخر تحديث لبيانات وزارة الصحة في غزة.