إيطاليا تعارض الهجوم الإسرائيلي على غزة

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني معارضة إيطاليا للهجوم الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف السيطرة عليها.

وقال تاياني، اليوم الثلاثاء: "لطالما أكدنا معارضتنا للهجوم الإسرائيلي على غزة لما يشكله من مخاطر على المدنيين، وليس دفاعا عن حماس"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تسريع عملية وقف إطلاق النار، مع الإفراج غير المشروط عن الرهائن، ووقف الهجمات، لقد شهدنا بالفعل مجازر في غزة خلال الأشهر الأخيرة. لن يكون الأمر سهلا".

وكان جيش الاحتلال قد بدأ توسيع عدوانه المكثف على مدينة غزة، قائلًا إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون 2، داعيًّا سكان المدينة إلى إخلائها فورا.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2".