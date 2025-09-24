حماس تدعو الإدارة الأمريكية إلى الانحياز لقيم العدالة

أصدرت حركة حماس الفلسطينية اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادّعى فيها أن الحركة هي من يرفض عروض وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الحركة،على موقعها الرسمي، "أن حماس لم تكن يوماً عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أنّ مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين )نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".

وشددت على أن "الإرهابي نتنياهو انقلب على اتفاق يناير الماضي، وقابل مُقترَح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة".

ودعت الإدارة الأمريكية إلى "الانحياز لقيم العدالة، والتدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال الإرهابية بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد شعبنا الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذه الحرب الوحشية".