استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي لسيدات بسوهاج بقرى حياة كريمة

قالت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان، مشيرة إلى استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بالقرى خلال فعاليات مبادرة "حياة كريمة".

وأكدت وهبي، أن المشروع يأتي من منطلق مسئولية المجلس القومي للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع، وضمان حصولها على حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

وأشارت إلى استخراج 111 ألفا و934 بطاقة رقم قومي منذ بداية المشروع عام 2015، وجار استكمال الأعمال للوصول إلى جميع السيدات والفتيات بالقرى والنجوع على مستوى المحافظة، اللاتي في حاجة إلى استخراج بطاقات لإثبات الشخصية.