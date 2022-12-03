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إيلون ماسك بصدد كشف ملفات تويتر ونجل بايدن

آية صلاح
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:48 م

أعلن المالك الجديد لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن منصته بصدد نشر تفاصيل غير معلنة تتعلق بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلاقته بـ"تويتر"، وذلك في الساعة الخامسة بتوقيت أمريكا الشرقي (12 صباحا بتوقيت القاهرة).

وسبق أن نوه ماسك، على حسابه بالمنصة، بأن ملفات تويتر بشأن كبت حرية التعبير سيتم نشرها قائلا: "يحق لعامة الناس أن تعرف ماذا حدث بالفعل".

واعتبرت وسائل إعلام أن ماسك كان يشير إلى تعامل "تويتر" مع تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في عام 2020 عن هانتر بايدن.

واستحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار منذ نحو شهرين، وكانت خطوته الأولى هي إقالة القيادة العليا للمنصة التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

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