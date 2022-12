إيلون ماسك بصدد كشف ملفات تويتر ونجل بايدن

أعلن المالك الجديد لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن منصته بصدد نشر تفاصيل غير معلنة تتعلق بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلاقته بـ"تويتر"، وذلك في الساعة الخامسة بتوقيت أمريكا الشرقي (12 صباحا بتوقيت القاهرة).

وسبق أن نوه ماسك، على حسابه بالمنصة، بأن ملفات تويتر بشأن كبت حرية التعبير سيتم نشرها قائلا: "يحق لعامة الناس أن تعرف ماذا حدث بالفعل".

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET!