بايدن يوقع اتفاق السكك الحديدية ليصبح قانونا ويمنع إضرابا في موسم العطلات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتفاق بشأن عمال السكك الحديدية، ليصبح قانونا ساريا، ما يمنع العمال من تنظيم إضراب قبل موسم العطلات المزدحم.



وكان عمال شركات السكك الحديدية يعتزمون تنظيم إضراب في التاسع من ديسمبر الجاري.



ووفقا لموقع "أكسيوس الإخباري" الأمريكي، يقول بعض عمال السكك الحديدية إن الاتفاق لا يعالج بشكل مناسب مخاوف تتعلق بظروف مكان العمل، لا سيما عدم وجود إجازة مرضية مدفوعة الأجر.



وقال بايدن، إنه كان مترددا في تجاوز أصوات العمال، لكنه أكد أن تنظيم إضراب سيتسبب في اضطراب اقتصادي كبير، ودعا الكونجرس للتدخل.



وأشار البيت الأبيض، إلى عناصر في الاتفاق اعتبرها انتصارا للعمال، بما في ذلك قفزة في الأجور بنسبة 24%، وعدم زيادة تكاليف التأمين الصحي ويوم إجازة إضافي مدفوع الأجر.



وأضاف بايدن، قبل التوقيع على مشروع القانون: "نظام بلادنا للسكك الحديدية، هو حرفيا العمود الفقري لسلسة توريداتنا"، قائلا: "جزءا كبيرا مما نعتمد عليه، يتم توصيله عبر السكك الحديدية".



وأوضح: "بدون الشحن بالسكك الحديدية، ستغلق الصناعات الأمريكية حرفيا".



وذكر بايدن أنه سيستمر في القتال من أجل توفير إجازة مرضية مدفوعة الأجر للعاملين.



كان مجلس الشيوخ قد وافق على التشريع يوم أمس الخميس، لكنه رفض مخططا كان يتضمن سبعة أيام من الإجازة المرضية مدفوعة الأجر للعمال.