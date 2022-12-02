أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 90 ألفا و90 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 90 ألفا و90 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2916 دبابة و5 آلاف و883 من المركبات المدرعة و1905 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و280 طائرة و262 مروحية و16 سفينة حربية.. فضلا عن 4 آلاف و464 من المركبات وخزانات الوقود و1564 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.