يلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره غانا، في مواجهة نارية بين المنتخبين، اليوم الجمعة، على ستاد الجنوب، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات، في كأس العالم 2022.

ويأتي منتخب أوروجواي في المركز الرابع ولديه نقطة وحيدة، بينما يدخل منتخب غانا المباراة وهو يحتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، في حين يحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويعتلي البرتغال صدارة المجموعة الثامنة ولديه 6نقاط.

و من المتوقع أن يخوض منتخب أوروجواي المباراة بتشكيل من

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت.

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، سيباستيان كواتيس، دييجو جودين.

خط الوسط: جييرمو فاريلا، جورجيان دي أراسكايتا، فيديريكو فالفيردي، رودريجو بنتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، لويس سواريز، إدينسون كافاني.