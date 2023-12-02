زلزال قوي يهز جنوبى الفلبين ويثير التحذير من تسونامي

هز زلزال قوي جنوب الفلبين، اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى التحذير من موجات مد بحرية عاتية "تسونامي مدمر، مع ارتفاعات الأمواج التي تهدد الحياة".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال الذي بلغت قوته 9ر6 درجة، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس).

وقامت الخدمة الجيولوجية الأمريكية بقياس قوة الزلزال عند 6ر7 درجة.

ووقع الزلزال الساعة 1037 مساء بالتوقيت المحلي (1437 بتوقيت جرينتش) قبالة بلدة هيناتوان في إقليم سوريجاو ديل سور على بعد 906 كيلومترات جنوبي مانيلا.

وحذر فيفولكس من أنه من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى موجات تسونامي "قد تستمر لساعات".

وجاء في التحذير أن "الأشخاص في المناطق الساحلية في مقاطعتي (سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية) ننصح بشدة بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية أبعد".

وأضاف: "يجب على أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة في المقاطعتين المذكورتين أعلاه تأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية".

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990، عندما قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون الشمالية في زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة.