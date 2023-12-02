مدافع الزمالك السابق: الفوز على فيوتشر كان ضروريا للفريق من أجل استعادة الثقة

علق حسن مصطفى، مدافع الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض الأخير على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.
وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى معرفة قيمة النادي، فليس من السهل أن يرتدي لاعب قميص أحد القطبين".
وتابع: "بعض اللاعبين لا يعلمون قيمة التواجد في الأهلي أو الزمالك، فهو حلم لأي لاعب بالدوري المصري".
وأتم: " لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى الفوز أمام مودرن فيوتشر من أجل العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات، واستعادة الثقة للفريق وهو ما نجح الفريق في تحقيقه".