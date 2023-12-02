مدافع الزمالك السابق: الفوز على فيوتشر كان ضروريا للفريق من أجل استعادة الثقة

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علق حسن مصطفى، مدافع الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض الأخير على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى معرفة قيمة النادي، فليس من السهل أن يرتدي لاعب قميص أحد القطبين".

وتابع: "بعض اللاعبين لا يعلمون قيمة التواجد في الأهلي أو الزمالك، فهو حلم لأي لاعب بالدوري المصري".

وأتم: " لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى الفوز أمام مودرن فيوتشر من أجل العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات، واستعادة الثقة للفريق وهو ما نجح الفريق في تحقيقه".