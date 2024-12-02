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إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز  لدورة جديدة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 11:03 ص

احتفظ إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات المقامة حاليا في أحد فنادق مصر الجديدة بالقاهرة.

وحصل إيهاب أمين على 19 صوتا مقابل 4 أصوات فقط لمنافسه البنيني ليونيد جابجوتي، ليحافظ على مقعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ونال إيهاب أمين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته القارة السمراء في رياضة الجمباز، ودعمه واهتمامه بنشر اللعبة في كل دول قارة أفريقيا دون تمييز.

وشهد الجمباز الأفريقي تطور كبير على جميع المستويات الفنية والإدارية وظهر ذلك بشكل كبير على نتائج المنتخبات الأفريقية في البطولات الدولية، وأيضا استضافة دول القارة السمراء لعدد كبير من البطولات العالمية.


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