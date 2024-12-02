قصفت مدفعية الاحتلال، الليلة، بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان لـ"وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت القذائف بشكل كثيف وعشوائي وسط البلدة، وأعربوا عن تخوفهم من أن يكون القصف مقدمة لعملية توغل في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.