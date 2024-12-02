رئيس الإمارات وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية "حل الدولتين" لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.



وجاء ذلك خلال لقائهما بقصر الروضة في مدينة العين الإماراتية أمس، التي وصلها بن سلمان، الأحد، في زيارة خاصة وفق وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحث الجانبان العلاقات المشتركة، ومسارات التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين في هذا السياق، "حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة"، كما شددا على "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكدا على "أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم، الذي يقوم على أساس حلّ الدولتين، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع".



وكان ولي عهد المملكة السعودية وصل أمس، إلى مدينة العين، في زيارة إلى الإمارات، يرافقه خلالها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة.