كتائب القسام تبث مشاهد لتفجير آليات إسرائيلية شمال غزة

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عرضت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الاثنين مقطع فيديو يوثق استهداف عناصرها آليات إسرائيلية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد انفجار عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9″، وإصابتها بشكل واضح.

واستهدفت القسام أيضا دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بعد نجاح أحد مقاتليها بتوصيل الأسلاك الكهربائية إلى العبوة المزروعة في طريق الآليات.

ويأتي نشر فيديو القسام الجديد في إطار عمليات المقاومة الفلسطينية المتواصلة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وخاصة في الجزء الشمالي منه.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.